19enne lancia estintore da treno e si riprende: "Così sarò mito sui social". Voleva diventare un famoso influencer ma ha accumulato diverse denunce Ha 19 anni e vorrebbe diventare una star dei social, un influencer. Peccato che finora ha accumulato solo diverse denunce in questura e nei commissariati. In pochi mesi, infatti, ha preso denunce …

TORINO. Lui vorrebbe diventare famoso. Un influencer. Un “mito” dei social riconosciuto per la strada. Al momento, però, è famoso solo in Questura e nei diversi commissariati. Malgrado i suoi dicianno ...Se la sono cavata con ferite non gravi e tanta paura, ma due ragazzi di Dolo, uno dei quali minorenne, non sanno ancora chi «ringraziare» per l’incidente di cui sono rimasti vittime nei giorni scorsi.