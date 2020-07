Verona-Lazio, Inzaghi: “Puntiamo ai record di Immobile e Luis Alberto, questi ragazzi sono speciali” (Di domenica 26 luglio 2020) Grande vittoria per la Lazio.Sul campo dello stadio Marcantonio Bentegodi è andata in scena la sfida tra il Verona e la Lazio, che si sono affrontati in occasione della trentaseiesima giornata di Serie A: a vincere sono stati i biancocelesti che si sono imposti con il risultato di 5 a 1 grazie alla tripletta di Ciro Immobile (adesso da solo in cima alla classifica capocannonieri) e i gol di Milinkovic-Savic e Correa.Al termine del match il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, esprimendo tutta la sua soddisfazione per l'ottima prestazione dei suoi uomini e per aver consolidato il quarto posto in ... Leggi su mediagol

SkySport : Verona-Lazio, Immobile da record: 'Manca poco per capocannoniere e Scarpa d'Oro' - CarolRadull : Today's Serie A Fixtures Bologna vs. Lecce 6.15pm AS Roma vs. Fiorentina 8.30pm Cagliari vs. Udinese 8.30pm Spa… - HellasVeronaFC : Tanto Verona, poi due rigori e due deviazioni decisive: passa la Lazio. #DaiVerona #VeronaLazio #SerieATIM - Mediagol : #Verona-#Lazio, #Inzaghi: “Puntiamo ai record di #Immobile e Luis Alberto, questi ragazzi sono speciali” - AntoMargiotta : RT @Solo_La_Lazio: ?? Siamo su Scherzi a Parte? ??? 'Abbiamo dominato la Lazio' ?? Commentate le dichiarazioni del mister -