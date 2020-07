Un centinaio di migranti in fuga dal Cara di Caltanissetta, decine di agenti impegnati nelle ricerche (Di domenica 26 luglio 2020) Sono tutti tunisini e nessuno di questi è positivo al Covid-19. Le forze dell'ordine stanno rintracciando gli stranieri per le vie della città Leggi su repubblica

HuffPostItalia : Un centinaio di migranti in fuga dal Cara di Caltanissetta - Ilconservator : RT @AndFranchini: Un centinaio di #migranti fuggono dal Cara di #Caltanissetta. Il sindaco: 'Non ne vogliamo più' - Gitto80092925 : RT @AndFranchini: Un centinaio di #migranti fuggono dal Cara di #Caltanissetta. Il sindaco: 'Non ne vogliamo più' - AndFranchini : Un centinaio di #migranti fuggono dal Cara di #Caltanissetta. Il sindaco: 'Non ne vogliamo più' - Agenpress : Caltanissetta. Migranti scappano dalla quarantena. Sindaco: 'il governo non ne invii più' -