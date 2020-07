Temptation Island, Katia Fanelli: "E' un'edizione moscia, menomale che c'è Antonella Elia... GF Vip? Ci correrei!" (Di domenica 26 luglio 2020) Katia Fanelli è stata una delle protagoniste della scorsa edizione di Temptation Island, il docu-reality di Canale 5, prodotto da Maria De Filippi, che, nel corso della prossima settimana, terminerà con un doppio appuntamento.La 26enne riminese, ex fidanzata di Vittorio Collina, con cui prese parte a Temptation Island, diventata nota anche grazie al tormentone "fotonico", è stata intervistata da Giada Di Miceli, conduttrice di Non succederà più, programma di Radio Radio. 26 luglio 2020 19:10. Leggi su blogo

Manilanazzaro : Grazie a @lifestyleblogit per l’articolo #TemptationIsland ••• STAFF - ilydm_ : NON È UN'ESERCITAZIONE DI PROVA. NIN È UN'ESERCITAZIONE DI PROVA. NON È UN'ESERCITAZIONE DI PROVA. CIAVY E VALERIA… - cretinochesei : RT @TRASHPERSON18: Temptation Island VIP 2 (2019): Stefano Macchi arriva al falò di confronto con Anna Pettinelli correndo e sorridendo com… - gossipblogit : Temptation Island, Katia Fanelli: 'E' un'edizione moscia, menomale che c'è Antonella Elia... GF Vip? Ci correrei!' - infoitcultura : Temptation Island 7, Antonella Elia e Pietro Delle Piane: il commento di Serena Enardu -

Ultime Notizie dalla rete : Temptation Island Temptation Island, Annamaria furiosa: "Antò, pensavi solo al sesso... sesso!" TGCOM Temptation Island, Manila Nazzaro ferisce il compagno Amoruso e l'ex calciatore si vendica

Manila Nazzaro subirà una vendetta dal suo compagno Lorenzo Amoruso. I due sono una delle coppie della nuova edizione di Temptation Island che dopo 3 anni di relazione hanno deciso di mettere alla pro ...

Temptation Island 7, Antonella Elia e Pietro Delle Piane: il commento di Serena Enardu

Visto che anche lei come Sossio e Ursula, ha preso parte a Temptation Island, ma l’esperienza non si è conclusa nel migliore dei modi visto che lei e Riccardo si sono… Leggi ...

Manila Nazzaro subirà una vendetta dal suo compagno Lorenzo Amoruso. I due sono una delle coppie della nuova edizione di Temptation Island che dopo 3 anni di relazione hanno deciso di mettere alla pro ...Visto che anche lei come Sossio e Ursula, ha preso parte a Temptation Island, ma l’esperienza non si è conclusa nel migliore dei modi visto che lei e Riccardo si sono… Leggi ...