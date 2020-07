Sventa suicidio sul ponte di corso Savona (Di domenica 26 luglio 2020) Si chiama Stefano Massasso, ed è lui stesso che scrive alla redazione per raccontare quello che gli è accaduto in questi giorni: 'Mi stavo dirigendo verso Isola d'Asti, dove risiedo, ma passando sul ... Leggi su gazzettadasti

Il tentativo di suicidio di un italiano di 62 anni residente in città è stato sventato nel pomeriggio di sabato 25 luglio 2020 dai carabinieri in lungodora Firenze angolo corso Regio Parco. L'uomo ave ...Paura in un condominio di via Tacito, un 51enne si chiude nell’appartamento e apre il gas. I poliziotti lo convincono ad aprire la porta.