Stroppa: “La Serie A è un campionato anomalo, tra qualche settimana penseremo al futuro” (Di domenica 26 luglio 2020) Dopo aver raggiunto la Serie A con due giornate d’anticipo, il tecnico del Crotone Stroppa ha parlato ai microfoni in una lunga conferenza, la prima dopo la promozione. Queste le dichiarazioni riportate da il rossoblu.it: “Non esiste un momento ben preciso dove abbiamo capito di potere raggiungere la Serie A, posso dire che durante il lockdown probabilmente c’è stata molta incertezza. La squadra in quel momento girava a mille e abbiamo pensato tanto insieme allo staff cercando di capire cosa fare in casa di un’eventuale ripresa. Quello senza dubbio è stato il momento difficile. La Serie A è un campionato talmente anomalo che sinceramente non sappiamo cosa si potrà andare a fare, tra poco più di un mese si ricomincia e tra ... Leggi su alfredopedulla

