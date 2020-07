Serie A, 36a giornata: tripletta di Immobile e la Lazio va, la Roma blinda il quinto posto (Di domenica 26 luglio 2020) Trentaseiesimo turno di Serie A.La Roma blinda il quinto posto superando per 2-1 la Fiorentina e portandosi a +4 dal Milan che al momento occupa il sesto posto in classifica. I giallorossi hanno avuto la meglio della compagine toscana grazie a una doppietta siglata da Jordan Veretout su calcio di rigore, per gli ospiti in gol Nikola Milenkovic. Successo importante anche per la Lazio che strapazza il Verona con un netto 5-1, protagonista della gara Ciro Immobile autore di una tripletta. Salvezza raggiunta per Udinese e Torino: i bianconeri superano 1-0 il Cagliari in trasferta grazie a Okaka, 1-1 a domicilio dei granata che impattano con la SPAL.Cagliari-Torino 0-1Hellas Verona-Lazio 1-5Roma-Fiorentina ... Leggi su mediagol

Mediagol : #SerieA, 36a giornata: tripletta di #Immobile e la #Lazio va, la #Roma blinda il quinto posto - calciomercatoit : #SerieA, i risultati finali delle 19.30: #Roma verso il quinto posto, manita #Lazio e tripletta di #Immobile.… - LoSportpiubello : Emozioni alla Radio 1574 - Serie A - 36a Giornata - Match del 25 Luglio 2020 - zazoomblog : Spal-Torino streaming e tv: dove vedere la 36a giornata di Serie A - #Spal-Torino #streaming #vedere - zazoomblog : Serie A il giudice sportivo della 36a giornata: fermi in 4 - #Serie #giudice #sportivo #della -