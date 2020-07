Scostamento di bilancio, stato d'emergenza: la maggioranza è chiamata a dare prove di coesione (Di domenica 26 luglio 2020) Martedì passaggio parlamentare delicato sulla proroga dello stato di emergenza al 31 ottobre, con l'opposizione contraria; mercoledì sul voto per lo Scostamento di bilancio di 25 miliardi con i numeri ... Leggi su tg.la7

massimobitonci : Bitonci: «indispensabile supportare con contributi a fondo perduto gli oltre 5 milioni di piccole partite Iva e i 2… - Antonio_Tajani : Noi abbiamo le idee chiare per risolvere la crisi economica: non voteremo lo scostamento di bilancio a scatola chiu… - AzzolinaLucia : Con l’ok allo scostamento di bilancio approvato in Cdm, investiamo altri 1,3 miliardi di euro sulla scuola, arrivan… - BruteGanster : RT @campaninimarco: Iniziata la discussione sullo scostamento di bilancio da 25 miliardi. Ancora nessuna dichiarazione da parte degli espon… - gelsomi20990072 : @borghi_claudio @mi_prisco On. servono voti alla camera per lo scostamento di bilancio! Mandate sotto il governo e… -