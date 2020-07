Sampdoria, Ferrero su Cristiano Ronaldo: “Anche lui ha un difetto, il soprannome sembra la marca di una macchina” (Di domenica 26 luglio 2020) È risaputo che Massimo Ferrero parli sempre liberamente e senza peli sulla lingua. Il simpatico patron della Sampdoria ha concesso una lunga intervista ai microfoni di Libero Quotidiano nella quale ha parlato del club blucerchiato, ma anche di Juventus e Cristiano Ronaldo. Proprio sul campione portoghese, il presidente ha commentato: “Il gol di Cristiano Ronaldo nella gara di andata? Non mi ci faccia ripensare! Non so come ci sia riuscito, ma quella sera Ronaldo si è alzato in cielo: avrà avuto delle molle nascoste negli scarpini per fare quell’elevazione sovrannaturale (ride, ndr). Come finirà la sfida odierna? Il calcio è come l’amore: mai dire mai. Bisogna sempre provarci. Cristiano è un ... Leggi su sportface

GiuliaStronati : ??@unavitadacinema si racconta in esclusiva e senza filtri a poche ore dalla sfida contro la #Juventus che può asseg… - sportface2016 : #Sampdoria, #Ferrero: 'Come finirà la sfida odierna? Il calcio è come l’amore: mai dire mai. Bisogna sempre provarc… - tempoweb : #Ferrero scarta #CristianoRonaldo: per il cinema non va bene. E il suo difetto... #JuveSamp #26luglio… - ale_nidi : Juventus-Sampdoria, Ferrero avvisa i bianconeri: 'Vogliamo vincere! CR7 in un film? Lui...' - Mariagr89063037 : @juventusfc @SerieA @sampdoria Mi auguro che le critiche che vi sono piovute addosso e la spavalderia mostrata da R… -