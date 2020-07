Osimhen, siamo allo scambio dei contratti, ma quelli del Napoli sono complessi (Di domenica 26 luglio 2020) «Non è tutto come sembra» Ha risposto criptico come sempre il ds del Napoli Cristiano Giuntoli sull’affare Osimhen che stenta ad arrivare alla chiusura. Ormai l’accordo fra tutte le parti c’è. Conferma anche la Gazzetta dello Sport, ma si sa che in casa Napoli i contratti sono complessi siamo agli scambi dei contratti e come al solito quelli della Filmauro sono molto complessi e dunque hanno bisogno di tempi più lunghi per essere esaminati a fondo. L’annuncio comunque potrà arrivare molto presto. Sarà il più importante investimento di Aurelio De Laurentiis che pagherà circa 60 milioni per il cartellino del ... Leggi su ilnapolista

napolista : #Osimhen, siamo allo scambio dei contratti, ma quelli del #Napoli sono complessi Secondo la Gazzetta dello Sport m… - TornaNapoli : @DanieleCapass11 @SpudFNVPN Noi siamo il napoli. Con una gara da giocare stasera c'è lo sogniamo l'annuncio di Osimhen - patrizi00536975 : MILIK-ALLAN-CALLEJON - YOUNES -LLORENTE - forse GHOULAM ed uno tra MALCUIT ed HYSAJ perche' abbiamo tre terzini a d… - ForzAzzurri1926 : CALCIOMERCATO, ANNUNCIO IN ARRIVO...ORMAI CI SIAMO! ADL PRONTO AL TWEET >>> - Micds76 : @BombeDiVlad Osimhen veretout under... Siamo già a 3 oppure ne dimentico qualcuno? -