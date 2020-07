Nella manovra di agosto stop ai pagamenti. Forse fino a dicembre (Di domenica 26 luglio 2020) Probabile un rinvio dei pagamento dei debiti con lo Stato e, Forse, anche alle rate del mutuo fino al mese di dicembre. Ipotesi che potrebbero concretizzarsi Nella manovra di agosto Leggi su tg.la7

Probabile un rinvio dei pagamento dei debiti con lo Stato e, forse, anche alle rate del mutuo fino al mese di dicembre. Ipotesi che potrebbero concretizzarsi nella manovra di agosto ...

Cartelle, stop al pagamento fino al primo novembre, ipotesi rottamazione, scadenze e penali

Si va verso uno stop alla riscossione delle cartelle esattoriali fino al primo novembre. Prende corpo la strategia del governo per un’uscita soft dalle misure emergenziali adottate durante il periodo ...

