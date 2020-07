MotoGp, Valentino Rossi punge la Yamaha: “Quartararo e Vinales vanno forte? A me dicono di imparare” (Di domenica 26 luglio 2020) Dopo 17 Gran Premi consecutivi, Valentino Rossi torna finalmente sul podio, interrompendo un digiuno che durava dal Gran Premio delle Americhe del 2019. Mirco Lazzari gp/Getty ImagesUn risultato esaltante per il Dottore, arrivato nel caldo torrido di Jerez, una pista che il pesarese ha sempre faticato negli ultimi anni. Interrogato nel post gara ai microfoni di Sky Sport, Rossi ha ammesso: “è un podio importantissimo per me, è quasi come una vittoria. Viene dopo il week-end della settimana scorsa che è stato molto frustrante. Nel 2019 ho sofferto gli stessi problemi, abbiamo dovuto lottare per cambiare. Abbiamo dovuto spingere con il team per cambiare setting e questa cosa mi ha aiutato. Da venerdì mattina ho ritrovato buone sensazioni, mi sono quasi divertito e ho fatto bei giri con la soft. Sono ... Leggi su sportfair

Eurosport_IT : SUPER VALENTINO ROSSI!!!! ?????? Vale è 3° alle spalle di Quartararo e Viñales! A 41 anni torna sul podio dopo 469 gio… - rtl1025 : ?? Fabio #Quartararo ha bissato la vittoria di domenica scorsa tagliando per primo il traguardo del #AndaluciaGP, cl… - fanpage : #AndaluciaGP, Valentino #Rossi: “Tornare sul podio della #MotoGP è come una vittoria” #VR46 - breakingnewsit : Alle 16:17 #MotoGP, #vr46, Valentino e #Lukaku nelle tendenze! - Javigass37 : RT @silviapassacant: La Costanza, la Perseveranza e la testa Matta! ?? Questo è Valentino #AndaluciaGP #SkyMotori #MotoGP -