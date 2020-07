MotoGP, GP Andalusia 2020: le pagelle della gara, Quartararo vince ancora (Di domenica 26 luglio 2020) Le pagelle del Gran Premio di Andalusia, valevole per il Mondiale 2020 di MotoGP. Fabio Quartararo vince ancora sul circuito Angel Nieto di Jerez, conquistando il secondo successo stagionale in altrettante gare. Podio completato dalle Yamaha di Maverick Vinales e Valentino Rossi. Fuori invece Pecco Bagnaia, così come Danilo Petrucci. LE pagelle Fabio Quartararo 10Seconda gara stagionale, seconda pole position, seconda vittoria. Il pilota classe 1999 non poteva iniziare meglio il motomondiale 2020 Maverick Vinales 9 Per quanto fatto vedere negli ultimi giorni, il pilota spagnolo partiva con ambizioni di vittoria, pronto a lottare con Quartararo. Invece, complice qualche errore in ... Leggi su sportface

