Michela Quattrociocche ricomincia da Naldi (Di domenica 26 luglio 2020) Come anticipato da Giornalettismo, Michela Quattrociocche, dopo la storia con l’ex calciatore Alberto Aquilani, ha un nuovo amore. Lui è l’imprenditore Giovanni Naldi. I due dopo una vacanza in Grecia, continuano questa loro prima estate di passione e amore a Capri. Proprio ieri sera la coppia ha cenato al ristorante Villa Verde amoreggiando sotto gli occhi di tutti. LEGGI ANCHE > Un nuovo amore per Michela Quattrociocche dopo le tribolazioni con Aquilani Michela Quattrociocche e Giovanni Naldi, la prima estate a Capri e le anticipazioni di Giornalettismo Il 18 giugno, Giornalettismo aveva anticipato che i due si erano conosciuti all’interno della palestra del prestigioso Hotel Parco dei Principi di proprietà della ... Leggi su giornalettismo

