La Juventus è campione d'Italia, Sampdoria battuta 2-0 (Di lunedì 27 luglio 2020) AGI - Con due giornate di anticipo la Juventus si laurea campione d'Italia per la 36 volta nella sua storia, la nona consecutiva. battuta la Sampdoria per 2-0 grazie a Ronaldo (che sbaglia anche un rigore) e al sigillo di Bernardeschi. Passano gli anni, cambiano giocatori e allenatori, ma il risultato resta sempre lo stesso. Dopo i tre titoli di fila vinti da Conte tre il 2012 e il 2014, e i cinque consecutivi centrati da Allegri tra il 2015 e il 2019, arriva il primo titolo assoluto Italiano per Maurizio Sarri, chiamato a portare avanti una pesante eredità. Uno scudetto in fin dei conti molto sudato, arrivato al termine di una stagione fuori dall'ordinario in termini extra calcistici, in cui i bianconeri per la verità non hanno espresso un grande gioco. Ma ... Leggi su agi

