Juventus Campione d’Italia, Sarri: “Dybala e CR7 fuoriclasse assoluti, scudetto merito loro” (Di lunedì 27 luglio 2020) La Juventus è ancora Campione d'Italia.Sul campo dell'Allianz Stadium è andata in scena la sfida tra la Juventus e la Sampdoria, che si sono affrontati in occasione della trentaseiesima giornata di Serie A: i bianconeri hanno vinto 2 a 0 grazie ai gol di Cristiano Ronaldo e Federico Bernardeschi, conquistando il nono scudetto consecutivo.Al termine del match il tecnico della Juventus, Maurizio Sarri, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport esprimendo tutta la sua gioia per aver conquistato il primo titolo italiano della sua carriera:"Non me lo sarei mai immaginato, vincere è difficile ma questa è una squadra che vince da trent’anni. Non si deve mai dare nulla di scontato nello sport e ... Leggi su mediagol

UEFAcom_it : La Juventus è Campione d'Italia 2019/20 ?????? Complimenti, @juventusfc ???? #UCL - SkySport : 9? NOVE VOLTE JUVE ???? LA JUVENTUS È CAMPIONE D’ITALIA ?? - OptaPaolo : 9 - La #Juventus si laurea Campione d'Italia per la nona stagione consecutiva, striscia record nella storia dei cin… - pol2187 : RT @RobertoSavino10: Nel giorno dello scudetto di cartone, la juventus si conferma campione #26luglio 2006/2020 - henhoffman : RT @CliffBurton8256: La Juventus Campione d'italia per la nona volta consecutiva con Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus rimarrà s… -