Juve Stabia-Cremonese in tv | orario | canale e diretta streaming Serie B 2019 2020

Le informazioni e come vedere Juve Stabia-Cremonese, match valevole per la trentasettesima giornata di Serie B 2019/2020. I padroni di casa sono reduci da una sconfitta 1-0 in trasferta contro il Venezia e che non sono riusciti quindi a dare continuità al successo casalingo contro il Chievo Verona del match precedente. Juve Stabia che si trova attualmente al diciassettesimo posto in classifica con 41 punti, in piena zona playout e a -4 dalla zona salvezza. La Cremoneseè reduce invece da due pareggi consecutivi, contro il Perugia in trasferta e contro lo Spezia in casa ed ...

