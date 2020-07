Grande Fratello Vip, 100mila euro per far parte del cast: ecco di chi si tratta (Di domenica 26 luglio 2020) Mancano ancora più di due messi alla nuova stagione del Grande Fratello Vip ma la produzione del reality di Canale 5 è già al lavoro per formare il nuovo cast. E così iniziano a filtrare indiscrezioni sui possibili nuovi concorrenti. Il settimanale Nuovo ha raccolto le dichiarazioni di alcune fonti anonime secondo cui a Mediaset è arrivata una richiesta di cachet davvero importante: 100mila euro. A richiedere questa cifra sarebbe stata la contessa Patrizia de Blanck, amatissima da Alfonso Signorini – confermato alla conduzione del programma. Il settimanale spiega che le trattative sono attualmente in corso e, a quanto pare, nella casa più spiata d’Italia entrerebbe con lei anche la figlia Giada De Blanck. Se dovesse esserci la ... Leggi su ilfattoquotidiano

