Fontana indagato e la storia dei conti in Svizzera (Di domenica 26 luglio 2020) Il giorno dopo è quello della difesa: la storia dell’avviso di garanzia al presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana per la vicenda dei camici prima acquistati e poi donati da Dama SPA, ditta del cognato Andrea Dini in cui ha una partecipazione anche la moglie Roberta vede scendere in campo il governatore dopo il lungo silenzio mentre il suo avvocato sostiene di non vedere dove sia il reato nel comportamento del suo assistito, che ha prima ordinato un bonifico da 250mila euro all’azienda e poi, dopo la segnalazione all’Antiriciclaggio, lo ha annullato. Fontana indagato e la storia dei soldi in Svizzera Il Corriere della Sera spiega che Fontana vuole affrontare il consiglio regionale per spiegare la situazione e questo potrebbe avvenire ... Leggi su nextquotidiano

