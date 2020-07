Dolore cronico: la ketamina può dare una mano (Di domenica 26 luglio 2020) Secondo nuovi studi la ketamina può essere utile per il trattamento del Dolore cronico tramite infusioni a bassi dosaggi La ketamina si colloca tra gli strumenti farmacologici basilari nel settore dell’anestesia. Approvato nel 1970 come agente anestetico derivato dalla fenciclidina, il farmaco ha rapidamente dimostrato il suo valore nelle situazioni in cui il mantenimento della stabilità… L'articolo Dolore cronico: la ketamina può dare una mano Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

C’è un popolo di malati cronici con decorso lunghissimo che propone alla sanità ... con la sua alchimia di domande, dolore, sguardi, speranze, relazioni. Una formula che non conosce mai vere sconfitte ...

