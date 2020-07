Coronavirus, nel Lazio test a passeggeri su bus provenienti da Paesi a rischio (Di domenica 26 luglio 2020) commenta La Regione Lazio prepara 'un'ordinanza per effettuare i test ai viaggiatori in pullman dai Paesi a rischio' Coronavirus. Lo dice l'assessore alla Sanità regionale Alessio D'Amato. Lo scopo è ... Leggi su tgcom24.mediaset

Giorgiolaporta : Ho visto la moglie di un vice Ministro alla Sanità grillino andare in giro per ospedali a vendere mascherine senza… - Agenzia_Ansa : Per l'Oms oggi è stato segnato un nuovo record nel dato quotidiano dei contagi di #coronavirus nel mondo: 284.196 i… - Agenzia_Ansa : Il bilancio dei casi di #coronavirus a livello globale ha superato questa mattina la soglia dei 16 milioni, secondo… - ciccio_liso : RT @ultimenotizie: New York Times: 'gli americani possono solo invidiare il successo dell'Italia nel combattere il #coronavirus. Il primo m… - V_Mannello : @RaiNews dovunque si muore oramai SOLO 'con' #coronavirus?? pronta 'seconda fase' per imporre #vaccino,… -