Corona virus: mamma e figlio in ospedale a Lecce Famiglia di Poggiardo: positivo anche il padre, in isolamento a casa (Di domenica 26 luglio 2020) Sono tre i cittadini di Poggiardo risultati positivi al Covid-19. Si tratta di un intero nucleo familiare costituito da due coniugi e il figlioletto di 3 anni. Attualmente la mamma e il piccolo si trovano presso l’ospedale Vito Fazzi di Lecce, mentre il padre, le cui condizioni destano meno preoccupazione, è in isolamento nel proprio domicilio. Il Comune di Poggiardo ha voluto rendere nota la situazione alla cittadinanza dal profilo Facebook: Confermiamo che il nucleo familiare costituito dai coniugi e il figlioletto sono risultati positivi al covid 19. Da giorni sono in isolamento e hanno ricostruito, con l’autorità sanitaria che effettua la sorveglianza e sta sentendo le ... Leggi su noinotizie

