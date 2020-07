Campania, 11 positivi ma su pochissimi tamponi (solo 703) (Di domenica 26 luglio 2020) L’Unità di Crisi della Regione Campania ha emesso il consueto bollettino sui contagi da Covid nel territorio. I nuovi positivi, in 24 ore, sono 11. Ma su pochissimi tamponi effettuati: 703. Questo il bollettino di oggi: positivi del giorno: 11 tamponi del giorno: 703 Totale positivi: 4.912 Totale tamponi: 322.997 ​Deceduti del giorno: 0 Totale deceduti: 434 Guariti del giorno: 0 Totale guariti: 4.126 Per quanto riguarda la situazione in Italia, i nuovi contagiati sono 255 e 5 i decessi. Aumentano i ricoveri nei reparti ordinari (+4) e nelle terapie intensive (+3). L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista

