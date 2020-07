Belen dopo la rottura con Stefano: le parole su lealtà e fedeltà (Di domenica 26 luglio 2020) Belen Rodriguez e Stefano De Martino stanno trascorrendo le vacanze non più come coppia. Sembrava che la quarantena avesse dato loro maggiori conferme circa il loro amore, ma le strade si sono per l’ennesima volta divise. Belen, dopo la rottura, ha lanciato una serie di frecciatine al suo ex. E pare che non abbia intenzione … L'articolo Belen dopo la rottura con Stefano: le parole su lealtà e fedeltà proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

ScorpioAngel_ : È solo una moda . Lo fece la sciacquetta di Belen dal giorno dopo su Instagram tutte le sceme a copiare il selfie d… - TuttoQuaNews : RT @ilgiornale: C'è grande apprensione per Gerry Scotti dopo il video di Belen Rodriguez, che l'ha immortalato in stampelle e con un vistos… - ilgiornale : C'è grande apprensione per Gerry Scotti dopo il video di Belen Rodriguez, che l'ha immortalato in stampelle e con u… - infoitcultura : Belen, il gesto della madre Veronica dopo la frecciata di De Martino - vanessabarbone : RT @aarondinglek: Stefano De Martino tradisce Belen, ma il suo ruolo di padre non viene messo in discussione. Belen si trova qualcuno altro… -