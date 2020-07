Auto sulla folla a Berlino, almeno 7 feriti (Di domenica 26 luglio 2020) almeno sette persone sono rimaste ferite, di cui tre in modo grave, a Berlino mattina dopo che un’Auto ha travolto la folla. L’episodio è avvenuto verso le 7.20 nel quartiere di Charlottenburg, fuori dalla stazione del giardino zoologico.Il guidatore dell’Auto, una Mercedes, è stato arrestato ed è ora in custodia. Secondo le informazioni di Bild, ha 24 anni e vive in Germania. L’Auto ha una targa dall’Estonia.Come ha riferito un portavoce, la polizia attualmente ipotizza che si sia trattato di un incidente causato dalla velocità eccessiva. “Non ci sono segnali che l’incidente abbia un movente politico o religioso” ha riferito su Twitter la polizia di Berlino, rendendo noto che l’uomo al ... Leggi su huffingtonpost

