Alessandro Meluzzi e il complotto del Deep State dietro la crescita nei sondaggi di Giorgia Meloni (Di domenica 26 luglio 2020) Quando non è a caccia di complotti dietro il Coronavirus, i rapimenti internazionali e i microchip nelle mascherine, Alessandro Meluzzi si dedica alla geopolitica. Con risultati sempre interessanti, come testimonia questo prestigioso tweet in cui mette in guardia Giorgia Meloni contro il pericolo di crescere nei sondaggi a discapito di Salvini: “Lo schema (è) lo stesso (di) Fini (contro) Berlusconi. Farti crescere dando per spacciato Salvini per via giudiziaria! Insieme (siete) invincibili! I poteri forti lo sanno. Divide et impera! Berlusconi senatore a vita. L’Italia al Deep State Dem/Merkel/Soros per sempre!” E mentre qualcuno tra i commentatori si chiede che ruolo abbia Rockfeller (il pupazzo? Perché ... Leggi su nextquotidiano

