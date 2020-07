Addio a Olivia De Havilland, la Melania di Via col vento ultima stella della vecchia Hollywood (Di domenica 26 luglio 2020) Eterea. Intensa. Occhi come braci che saltellavano agili tra gli umori imposti dal ruolo. Folle, tenera, dura come ghiaccio artico. Olivia De Havilland, l'ultima "movie star" di una Hollywood perduta tra fuochi di artificio e champagne senza più bollicine, è morta per cause naturali a Parigi, dove viveva dal 1955. Aveva 104 anni ed era l'unica superstite del cast stellare di "Gone with the wind" (Via col vento). La testimone dell'era dorata delle major, la signora del cinemascope, se ne è andata assecondando la sua cifra umana e professionale, che oltrepassava belletto e ciance. Due Oscar (per "A ciascuno il suo destino e per l'inimitabile "L'ereditiera"), declinò il suo talento graffiato e dolente nel cinema e nel teatro, protagonista mai leziosa di ... Leggi su iltempo

