Wanda Nara completamente struccata: i commenti non tardano ad arrivare… Foto (Di sabato 25 luglio 2020) Wanda Nara, si sa, è tra le regine di Instagram. La showgirl che abbiamo visto nell’inedito ruolo di opinionista all’ultimo Grande Fratello Vip è di una bellezza infinita ed esplosiva e ogni volta che pubblica qualcosa sui social normalmente viene inondata da migliaia di ‘mi piace’ e da una miriade di complimenti. È successo anche ieri, quando la signora Icardi ha voluto deliziare il suo pubblico con una Foto mozzafiato a bordo piscina. Super Wanda, che non è nuova a scatti provocanti su Instagram, si è immortalata con indosso un costume striminzito composto dal pezzo sopra rosa e il sotto nero nella splendida piscina della sua nuova casa parigina e ha letteralmente mandato in tilt la rete. Sguardo sexy e lato B in bella vista, in pochi minuti è riuscita ... Leggi su caffeinamagazine

Claudio69_ : RT @toMMilanello: Incredibile ma vero: ieri Mauro #Icardi ha festeggiato il suo primo trofeo in carriera. Nonostante gli oltre 150 gol tra… - MilanForever81 : RT @toMMilanello: Incredibile ma vero: ieri Mauro #Icardi ha festeggiato il suo primo trofeo in carriera. Nonostante gli oltre 150 gol tra… - filippo898 : RT @toMMilanello: Incredibile ma vero: ieri Mauro #Icardi ha festeggiato il suo primo trofeo in carriera. Nonostante gli oltre 150 gol tra… - toMMilanello : Incredibile ma vero: ieri Mauro #Icardi ha festeggiato il suo primo trofeo in carriera. Nonostante gli oltre 150 go… - cardono : Wanda Nara nella piscina di casa sua mostra il suo lato B di profilo. Lady Icardi e la sua bella famiglia si trovan… -

Ultime Notizie dalla rete : Wanda Nara Wanda Nara: 'Perchè dicono che le bionde sono sceme?' Calciomercato.com Psg, Mauro Icardi e Wanda Nara festeggiano la vittoria della Coppa di Francia con un bacio (FOTO)

Attraverso una foto postata sul suo profilo Instagram, la moglie di Mauro Icardi, Wanda Nara, ha voluto celebrare il trionfo del Psg in finale di Coppa di Francia ai danni del Saint-Etienne. Nonostant ...

Wanda Nara, i bottoncini si aprono tutti: lo zoom sui glutei è da infarto

Uno dei profili più seguiti dagli italiani è, senza alcun dubbio, quello di Wanda Nara. La showgirl argentina ama condividere i momenti più importanti della sua vita quotidiana sui social. Difatti, no ...

Attraverso una foto postata sul suo profilo Instagram, la moglie di Mauro Icardi, Wanda Nara, ha voluto celebrare il trionfo del Psg in finale di Coppa di Francia ai danni del Saint-Etienne. Nonostant ...Uno dei profili più seguiti dagli italiani è, senza alcun dubbio, quello di Wanda Nara. La showgirl argentina ama condividere i momenti più importanti della sua vita quotidiana sui social. Difatti, no ...