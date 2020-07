Vergiate, deposito di un'azienda trasformato in laboratorio della droga: due arresti (Di sabato 25 luglio 2020) Varese, 25 luglio 2020 - Duro colpo della Polizia di Stato allo spaccio di droga nella provincia di Varese: 3 arresti e sequestrati complessivamente circa 1 2 kg di sostanza stupefacente . La Polizia ... Leggi su ilgiorno

A Varese, nelle prime luci di stamane, blitz della della polizia in ambito droga: arrestati due uomini e sequestrati 12 kg di coca Non solo il coronavirus a tener banco nelle strade e nella città dell ...La Polizia di Stato di Varese ha arrestato un 43enne albanese e un 57enne italiano, per la detenzione ai fini di spaccio di un rilevante e diversificato quantitativo di cocaina, trovato all’interno de ...