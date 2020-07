Polonia esce dalla Convenzione contro la violenza sulle donne: “Contiene concetti ideologici” (Di sabato 25 luglio 2020) A otto anni dalla ratifica, il governo di Varsavia ha deciso di uscire dalla Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul), perché contiene “concetti ideologici” non condivisi dall’attuale esecutivo polacco, fra cui quello sul sesso “socio-culturale” in opposizione al sesso “biologico“. Il processo di disdetta inizierà lunedì 27 luglio, ha detto il ministro della Giustizia Zbigniew Ziobro, convinto che la legge polacca già in vigore provveda in sé alla tutela delle donne “in modo esemplare”. Non la pensano allo ... Leggi su ilfattoquotidiano

PoliticaNewsNow : Violenza sulle donne, Polonia esce da Convenzione che la contrasta - cagliaripad : Violenza donne, Polonia esce dal trattato di Istanbul - maurimol79 : RT @MediasetTgcom24: La Polonia esce dalla Convenzione contro la violenza sulle donne #Polonia - MediasetTgcom24 : La Polonia esce dalla Convenzione contro la violenza sulle donne #Polonia - thek3nger : @Gianlucadfiore I diritti di veto sono contrari a ogni centimetro della mia visione europea. Perché poi quando qual… -