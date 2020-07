Nell'inchiesta Diasorin sui test sierologici è spuntato il nome di Matteo Salvini (Di sabato 25 luglio 2020) Nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Pavia sull'accordo tra il Policlinico San Matteo e l'azienda Diasorin per l'effettuazione dei test sierologici è spuntato il nome di Matteo Salvini: un ... Leggi su globalist

rtl1025 : ?? Il governatore lombardo #Fontana risulta indagato dalla Procura di Milano nell'inchiesta sulla fornitura da mezzo… - Open_gol : ?? Nell’inchiesta sono indagati anche Andrea Dini e Filippo Bongiovanni, il direttore generale dimissionario di Aria… - SkyTG24 : Il governatore della Lombardia Attilio #Fontana è indagato nell'ambito dell'inchiesta sulla fornitura da mezzo mili… - rep_milano : Attilio Fontana indagato nell'inchiesta sulla fornitura di camici [di LUCA DE VITO] [aggiornamento delle 13:18] - Altair41902958 : RT @Tg3web: Nell'ambito dell'inchiesta sui test sierologici concordati tra l'ospedale San Matteo di Pavia e la società Diasorin, sono state… -

Ultime Notizie dalla rete : Nell inchiesta

Alessandro Di Battista attacca il leader della Lega Matteo Salvini dopo le dichiarazioni dell'ex ministro sull'inchiesta camici in Lombardia. E cita una frase di Giorgio Almirante, ex dirigente del re ...(ANSA) - GORIZIA, 25 LUG - Sono 14 gli avvisi di garanzia che la Procura della Repubblica di Gorizia sta notificando oggi ad altrettanti indagati, per l'ipotesi di reato di omicidio colposo, nell'inch ...