My Future è il nuovo singolo di Billie Eilish: il secondo disco è in arrivo? (Di sabato 25 luglio 2020) Il nuovo singolo di Billie Eilish sarà My Future. L'annuncio arriva dalla stessa artista che, dai suoi canali social, ha comunicato la novità e la data della nuova release ai follower. My Future uscirà nella mezzanotte tra giovedì 30 e venerdì 31 luglio. discograficamente l'artista losangelina è ferma a When We All Fall Asleep Where Do We Go? (2019), primo album che ha confermato il suo successo mondiale come nuova stella del pop grazie all'ibrido creato tra dance, trip hop, industrial e pop. Recentemente Billie Eilish ha pubblicato il singolo No Time To Die per la colonna sonora dell'omonimo film della saga di James Bond 007. Altri dettagli su My Future ... Leggi su optimagazine

