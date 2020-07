Molestie, ex nunzio in Francia convocato in tribunale a novembre (Di sabato 25 luglio 2020) L'arcivescovo Luigi Ventura, ex nunzio apostolico in Francia (2009-2019), è stato convocato davanti ad un tribunale penale di Parigi per il prossimo 10 novembre per rispondere delle accuse di Molestie sessuali nei confronti di diversi giovani. La corte, ha riferito un magistrato a La Croix, non ha ancora ricevuto la conferma da parte del presule. L'anno scorso la Santa Sede aveva revocato la sua immunità diplomatica dopo le proteste avanzate da diverse presunte ex vittime, una delle quali era arrivata a manifestare direttamente in piazza san Pietro. Sulla testa del nunzio Ventura pesano diverse denunce da parte di quattro uomini, almeno tre dei quali lo accusano di Molestie.Negli anni passati, quando la prima denuncia che riguardava ... Leggi su ilfogliettone

Roma, 25 lug. (askanews) - L'arcivescovo Luigi Ventura, ex nunzio apostolico in Francia (2009-2019), stato convocato davanti ad un tribunale penale di Parigi per il prossimo 10 novembre per rispondere ...

Monsignor Luigi Ventura, ex diplomatico del Papa in Francia, sarà giudicato per violenze sessuali

Città del Vaticano – L'indiscrezione (diffusa da Europa 1) non è ancora stata confermata dal Vaticano ma non può che essere fonte di grande imbarazzo per il Papa. L'ex nunzio apostolico in Francia, Lu ...

Roma, 25 lug. (askanews) - L'arcivescovo Luigi Ventura, ex nunzio apostolico in Francia (2009-2019), stato convocato davanti ad un tribunale penale di Parigi per il prossimo 10 novembre per rispondere ...Città del Vaticano – L'indiscrezione (diffusa da Europa 1) non è ancora stata confermata dal Vaticano ma non può che essere fonte di grande imbarazzo per il Papa. L'ex nunzio apostolico in Francia, Lu ...