Lodovica Comello e il trauma della maternità: “All’inizio mi sentivo soffocata” (Di sabato 25 luglio 2020) L’attrice friulana Lodovica Comello ha raccontato alcuni aspetti della sua nuova vita da mamma e delle difficoltà che ha dovuto affrontare nella fase embrionale Fonte Instagram – @LodovicaComelloIl periodo è di quelli densi per Lodovica Comello. Proprio in questi giorni è uscita la seconda stagione de “L’Asciugona”, serie prodotta dalla Dopcast che sta già avendo un discreto successo. Tra i focus della fiction ci sono la maternità e la vita da genitori suddivisi in 10 episodi. Una sorta di continuum della vita privata dell’attrice, che negli scorsi mesi ha dato alla luce il piccolo Teo, arrivato proprio nel periodo di quarantena. Un ... Leggi su chenews

MarioManca : .@lodocomello, mamma di Teo: «Allattare, che fatica!» - lodovicastars1 : RT @SpettacoliNEWS: @lodocomello torna con #LAsciugona2: 10 podcast dedicati alla maternità - lodovicastars1 : RT @MarioManca: .@lodocomello, mamma di Teo: «Allattare, che fatica!» - zazoomblog : Lodovica Comello mamma la confessione: “All’inizio l’ho ripudiato” - #Lodovica #Comello #mamma… - Angelapalmas2 : RT @SpettacoliNEWS: @lodocomello torna con #LAsciugona2: 10 podcast dedicati alla maternità -