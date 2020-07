La dem Prestipino si prende gioco degli italiani vessati dal fisco. E non è il primo scivolone (Di sabato 25 luglio 2020) L’emergenza coronavirus si combatte anche sul fronte economico. L’unica che sembra non averlo capito è la deputata dem Patrizia Prestipino. Che gioca sulla questione con un tweet assai inopportuno. “Scusate, mi sono distratta un attimo. #Salvini oggi l’ ha già detto che vanno cancellate le tasse? Così, per sapere. #salvinirosica”. Se la Prestipino non fosse ossessionata come molti suoi compagni da Salvini si accorgerebbe che la richiesta che viene dal centrodestra e che risulta ripetitiva perché non ottiene risposta non è di cancellare le tasse. Ma di sospenderne il pagamento per aiutare gli imprenditori che sono stati duramente colpiti nel periodo del lockdown e non hanno incassato un euro. Non è un concetto difficile da capire. Ma Patrizia Prestipino ... Leggi su secoloditalia

