Jorginho alla Juventus: la speranza dei bianconeri che non fa piacere ai blues… (Di sabato 25 luglio 2020) L'affare Jorginho alla Juventus potrebbe vedere un'improvvisa scossa nelle prossime ore. Domani il Chelsea giocherà l’ultima giornata di Premier League contro il Wolverhampton. Una gara che potrebbe dare l'accesso alla prossima Champions League ai blues oppure... toglierlo.Jorginho alla Juventus dipende dalla Champions...caption id="attachment 863439" align="alignnone" width="582" Jorginho (getty images)/captionSecondo quanto riporta Tuttosport, la trattativa tra la Juventus e il centrocampista del Chelsea potrebbe dipendere in modo molto importante dall'eventuale qualificazione dei blues alla prossima edizione della Champions League. Senza l'ingresso nella massima competizione europea per ... Leggi su itasportpress

