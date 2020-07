Io e Te, le inconcepibili parole di Pierluigi Diaco su Maria De Filippi: “Quasi non c’è” (Di sabato 25 luglio 2020) Pierluigi Diaco menziona Maria De Filippi: le parole che non ti aspetti Tra i vari argomenti affrontati nella puntata di Io e Te in onda giovedì, Pierluigi Diaco ha menzionato anche una professionista della concorrenza : Maria De Filippi. In studio si stava parlando di presenze femminili in televisione e il conduttore del programma pomeridiano di Rai Uno ha tirato in ballo la regina della televisione italiana dicendo che è molto sobria. “Mi viene in mente la De Filippi che lavora tutto sulla sottrazione, quasi non c’è”, sono queste le parole del giornalista su Queen Mary. Quindi un un mondo televisivo in cui tutti fanno a gara per apparire, secondo ... Leggi su kontrokultura

