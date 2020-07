Inter, Conte: “Su Sanchez si risolva la situazione, abbiamo giocato tutto l’anno con Lukaku e Lautaro” (Di sabato 25 luglio 2020) Durante il post gara di Genoa-Inter, gara vinta dai nerazzurri per 0-3, Antonio Conte ha parlato anche della questione Sanchez, autore del gol del raddoppio. “Sinceramente – ha detto – mi auguro che il club possa risolvere la questione. Noi per 3/4 di campionato abbiamo giocato solo con Lautaro e Lukaku, più Sebastiano Esposito che deve fare il suo percorso. Bisogna dare merito a questi ragazzi, è una situazione che va risolta, avere un’alternativa di un certo valore è importante”. Dalla LuLa alla… LuSa, Lukaku e Sanchez trascinano l’Inter: 0-3 in casa del Genoa FOTO Genoa-Inter 0-3, le pagelle di CalcioWeb: ... Leggi su calcioweb.eu

Inter : ??? | DICHIARAZIONI 'Si cerca sempre di vedere il bicchiere mezzo vuoto ma ci sono dei numeri che parlano chiaro'… - Inter : ??? | DICHIARAZIONI Le parole di mister Antonio Conte alla vigilia di #GenoaInter: 'Vogliamo continuare il nostro p… - Inter : ?? | SOSTITUZIONI 65' - Primi cambi decisi da Conte: fuori #Lautaro, #Eriksen e #Skriniar, dentro #Sanchez,… - Mediagol : #VIDEO #Genoa-#Inter 0-2, super #Lukaku: il “9” trascina Conte al secondo posto. Le immagini del match - EvaAProvenzano : #Conte: '#Messi? Quando si parla di fantacalcio mettono sempre l'#Inter di mezzo'. -