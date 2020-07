Guida Tv domenica 26 luglio 2020 (Di sabato 25 luglio 2020) Guida Tv domenica 26 luglio Cosa c’è stasera in tv sui primi 9 canali? La Guida Tv domenica 26 luglio Rai 1ore 20:30 Techetechetèore 21:25 Non dirlo al mio capo 2×03-04 (replica)Su Rai Play ore 23:40 Speciale Tg1 Rai 2ore 20:30 Tg2ore 21:05 90° minuto Flash ore 21:55 FBI 1×16-17 replica ore 23:40 La domenica Sportiva Rai 3ore 20:30 Così è la vitaTravagli e dolci atteseore 21:20 A raccontare Comincia TuReplica programma di Raffaella Carrà di interviste. Questa settimana con Sophia Loren ore 23:05 Tg3R + Mondoore 23:45 InsonniaMaurizio Costanzo e Pino Strabioli ospite Max Tortora Canale 5ore 20:35 Paperissima Sprint – Showore 21:20 Lion – La strada verso casaNicole Kidman in un film toccante basato su una storia vera. India, anni ... Leggi su dituttounpop

