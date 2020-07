Gs Pietrelcina, Zarrelli rilancia la Juniores: “Ci saremo. Possibile il ripescaggio in seconda” (Di sabato 25 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoTempo di scaldare i motori anche per chi opera nei settori giovanili, lo fa il G.S. Pietrelcina, che per bocca del suo Responsabile Tecnico Graziano Zarrelli, annuncia i programmi per la stagione alle porte: “Confermo che il GS sarà, anche quest’anno, ai nastri di partenza del campionato regionale Juniores come nelle passate edizioni”. Un impegno importante per una società piccola come quella pietrelcinese: “Partiamo dall’allestimento della formazione Juniores perché ribadiamo l’obiettivo di dare spazio e attenzione ai giovani. Intendiamo riprendere da dove ci eravamo lasciati, cioè un’intera filiera che parte dalla Juniores e arrivi fino ai primi calci”. Zarrelli conferma anche ... Leggi su anteprima24

