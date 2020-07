Giulio Berruti e Boschi, l’ex di lui all’attacco: “Mi ha chiesto di rivederci” (Di sabato 25 luglio 2020) La storia d’amore dell’estate 2020 è diventata ben presto un triangolo infuocato. Tra Giulio Berruti e Maria Elena Boschi è rispuntata l’ex di lui, l’attrice e produttrice austriaca Fran Kirchmair. La 24enne aveva già parlato della fine della relazione con l’attore in una recente intervista ma ora è tornata alla carica sulle pagine del settimanale … L'articolo Giulio Berruti e Boschi, l’ex di lui all’attacco: “Mi ha chiesto di rivederci” proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

Roma, 23 luglio 2020 - Capelli al vento, costume da bagno, onde del mare sullo sfondo. Maria Elena Boschi posta sul suo profilo Instagram "che luogo incantato" è Ischia, ma le foto delle sue vacanze i ...

La stampa che la marca più stretta, invece, è quella specializzata nel gossip, che segue tutti i capitoli della sua love story con l’attore Giulio Berruti. Si sono conosciuti grazie alla mamma di lui, ...

