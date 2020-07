Fabio Volo single? Fake news, nessuna crisi con Johanna (Di sabato 25 luglio 2020) Fabio Volo e Johanna, in coppia da nove anni, sono ancora insieme. E addirittura si stanno preparando a trascorrere un’estate in famiglia e magari lontano dal gossip E’ il sito Vanityfair.it che smentisce che il matrimonio tra Fabio Volo e Johanna Maggy sarebbe al capolinea. Ed è la stessa coppia che smentisce il gossip pubblicando nelle storie di Instagram il loro viaggio in camper destinazione Ibiza. Nessun addio traArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

MaSpadavecchia : A putignano al polo liceale record d' iscritti al nuovo anno scolastico. In 1300 scelgono il Majorana laterza… - stefany5961 : RT @Alessio70548077: “[..]Amare. Amare veramente. Magari non è vero che ci si riconosce subito. Magari prima bisogna aprirsi, liberarsi da… - PebbleInBubble : No ma scritto così sembra che volo è il cognome di marco tipo fabio volo - zazoomblog : Fabio Volo: nessuna crisi con Johanna Maggy - #Fabio #Volo: #nessuna #crisi #Johanna - CINZIA50573737 : RT @Alessio70548077: “[..]Amare. Amare veramente. Magari non è vero che ci si riconosce subito. Magari prima bisogna aprirsi, liberarsi da… -