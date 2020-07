Emergenza Covid-19, in Puglia il virus c’è ancora, intero nucleo famigliare positivo (Di sabato 25 luglio 2020) A comunicare la notizia che un intero nucleo famigliare è stato contagiato è stato lo stesso sindaco di San Nicandro Garganico, Costantino Ciavarella. Il primo cittadino della città garganica ha voluto sottolineare come nella sua città e in tutta la Puglia il virus c’è ancora. Sono 5 i contagi in città e si tratta di un intero nucleo famigliare. Il primo cittadino ha detto che: “Invio adesso questo comunicato dopo aver coordinato con la Dirigenza Sanitaria gli interventi per arginare il nuovo focolaio di positività al coronavirus nella nostra comunità. Dopo un periodo di assenza di positività al Covid19 e dopo giorni ... Leggi su baritalianews

Mov5Stelle : #ScandaliLeghisti Non si fermano le inchieste della Magistratura sugli scandali in Regione Lombardia durante l'eme… - AnnaLauraOrrico : Non si fermano le inchieste della Magistratura sugli scandali in Regione Lombardia durante l'emergenza Covid. - Tg3web : Si moltiplicano in Lombardia le inchieste sulla gestione sanitaria dell’emergenza coronavirus. La guardia di finanz… - lore526 : RT @janavel7: 'Il governo sparge infetti (i migranti, ndr) per giustificare lo stato d'emergenza' Salvini sparge parole infette per giustif… - FrontieraRieti : Dopo l’emergenza Covid, la Camera di Commercio di Rieti ha scelto di promuovere il turismo di prossimità per sosten… -

Ultime Notizie dalla rete : Emergenza Covid Crolla l’energia e rincara il cibo. Così l’emergenza coronavirus ha colpito domanda e offerta Il Sole 24 ORE Promuovere a Roma il turismo nel Reatino: la campagnadella Camera di Commercio

Dopo l’emergenza Covid, la Camera di Commercio di Rieti ha scelto di promuovere il turismo di prossimità per sostenere le tante attività che ruotano attorno al settore turistico-ricettivo È partita, ...

Bollettino coronavirus Veneto, dati 25 luglio/ 695 casi attivi, +26 in 24 ore

E’ atteso in mattina il primo bollettino del Veneto sull’epidemia di coronavirus, con i dati aggiornati ad oggi, sabato 25 luglio. In serata, dopo le 17:00, verrà poi emesso il bollettino consueto di ...

Dopo l’emergenza Covid, la Camera di Commercio di Rieti ha scelto di promuovere il turismo di prossimità per sostenere le tante attività che ruotano attorno al settore turistico-ricettivo È partita, ...E’ atteso in mattina il primo bollettino del Veneto sull’epidemia di coronavirus, con i dati aggiornati ad oggi, sabato 25 luglio. In serata, dopo le 17:00, verrà poi emesso il bollettino consueto di ...