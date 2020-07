Da lunedì caldo africano anche in Sicilia e Calabria, picchi di 40 gradi a Firenze (Di sabato 25 luglio 2020) Dopo un luglio finora caldo ma non torrido come quelli degli ultimi anni, dalla prossima settimana i termometri schizzeranno verso l’alto, con picchi di 40 gradi. Già da lunedì, segnalano gli esperti... Leggi su feedpress.me

GazzettaDelSud : Da lunedì caldo africano anche in Sicilia e Calabria, picchi di 40 gradi a Firenze - infoitinterno : Arriva il caldo vero: da lunedì in Piemonte afa e oltre 35 gradi per l'anticiclone subtropicale - SimonaSr29 : RT @effe1312: @SimonaSr29 fai più ghiaccio che puoi. Arriva il caldo vero: da lunedì in #Piemonte afa e oltre 35 gradi per l'anticiclone… - effe1312 : @SimonaSr29 fai più ghiaccio che puoi. Arriva il caldo vero: da lunedì in #Piemonte afa e oltre 35 gradi per l'an… - rep_torino : Arriva il caldo vero: da lunedì in Piemonte afa e oltre 35 gradi per l'anticiclone subtropicale [di VALENTINA ACORD… -

Ultime Notizie dalla rete : lunedì caldo La Carovana Salvacibo all’Ortomercato di Milano. Obiettivo: ‘Portare quanto più cibo possibile a chi vive in situazioni di disagio’ Eco dalle Città