Coronavirus, la nuova ondata sta arrivando, l’Europa si prepara (Di sabato 25 luglio 2020) L’Organizzazione mondiale della sanità «preoccupata». Nel continente tre milioni di casi e un bilancio di 206 mila vittime. La direzione generale della Sanità è preoccupata. «La circolazione del Coronavirus è in netto aumento». Lancia l’allarme in Francia: ieri i nuovi casi sono stati 1.130 (hanno superato i mille per il secondo giorno consecutivo) e quindi … L'articolo Coronavirus, la nuova ondata sta arrivando, l’Europa si prepara proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

