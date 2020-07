Caso Piacenza, interrogati i carabinieri-pusher sul giro di spaccio e torture in caserma (Di sabato 25 luglio 2020) La trama dell’inchiesta che ha travolto la caserma Levante dei carabinieri a Piacenza si infittisce. Sembra quella di una serie tv o di un film gangster, ma purtroppo è la dura realtà. Le accuse contro i militari sono pesantissime: tortura, spaccio, abuso, estorsione. Si è giunti così alla prima caserma sequestrata in Italia, un fatto inedito e gravissimo. Sono iniziati i primi interrogatori per la decina di soggetti implicati nella torbida vicenda. Ha detto la sua anche il procuratore generale militare Marco De Paolis. “Bisogna controllare quello che avviene nelle caserme, monitorare anche il tenore di vita dei carabinieri. Verificare quello che postano sui loro profili social. E proteggere chi decide di denunciare”. Sostituiti i ... Leggi su thesocialpost

mattiafeltri : Stato e violenza. Il caso Piacenza, il test di Stanford e il potere che (si) corrompe (di A. Bruscino) - La7tv : #inonda Caso Piacenza, Ilaria #Cucchi: 'La necessità di nascondere il pasticcio è costata alla mia famiglia più di… - TizianaFerrario : dopo il caso Cucchi questo nuovo orrore di Piacenza segna gravemente la Vs immagine.L'Arma ha bisogno di non proteg… - VPrivaci : RT @CianPdc: “Lo spacciatore non è stato picchiato, è caduto da solo” sostiene Daniele Mancini, legale di Falanga, uno dei carabinieri arre… - Arsenio_ : RT @saveriolakadima: #Piacenza non è un caso isolato. #Carabiniere arrestato: nel Barese quarto caso in poco più di un mese. È evidente che… -