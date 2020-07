Boccata d’ossigeno per i contribuenti italiani grazie al “decreto agosto” (Di sabato 25 luglio 2020) Chi non ha pagato le tasse il 20 luglio, ma le pagherà entro il 20 agosto avrà un rincaro del solo 0,4%, così il ministro Misiani sul “decreto agosto”. Buone notizie per i contribuenti italiani e per chi deve pagare il mutuo: grazie al “decreto agosto”, slitterà la riscossione delle cartelle esattoriali che riprenderà a … L'articolo Boccata d’ossigeno per i contribuenti italiani grazie al “decreto agosto” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

qn_giorno : #Milano, primo giorno di saldi: boccata d'ossigeno per i negozi dopo il lockdown - gland54 : @Alex_110958 Prenditi una boccata d'ossigeno. Twitter può diventare tossico a volte. E comunque, il tipo di coinvol… - RobertoKenn19 : RT @RegioneER: #Agricoltura Liquidità alle imprese grazie agli anticipi sui pagamenti Pac: erogati oltre 105 milioni di euro a più di 15mil… - DarvinSrl : RT @RegioneER: #Agricoltura Liquidità alle imprese grazie agli anticipi sui pagamenti Pac: erogati oltre 105 milioni di euro a più di 15mil… - RegioneER : #Agricoltura Liquidità alle imprese grazie agli anticipi sui pagamenti Pac: erogati oltre 105 milioni di euro a più… -

Ultime Notizie dalla rete : Boccata d’ossigeno Decreto Rilancio, Gostoli: «Serve una svolta, il tempo non è una variabile indipendente» Centropagina