Ancelotti: “Non ho mai avuto esperienze lunghissime, mi piacerebbe farlo all’Everton” (Di sabato 25 luglio 2020) Sky Spot ha intervistato Carlo Ancelotti quando sta per concludersi la sua prima stagione all’Everton, dove è approdato lo scorso dicembre dopo l’esperienza napoletana. “Il fatto di essere apprezzato fa molto piacere, crea in me una grande soddisfazione, ma anche responsabilità. Sono apprezzato per quello che ho fatto, ma il mio obiettivo è quello di esserlo per quello che andrò a fare. Mi sento parte integrante di questo progetto, che spero continui a lungo. Non ho mai avuto esperienze lunghissime nella mia carriera e mi piacerebbe farlo qui. Il Liverpool per arrivare al top ci ha messo cinque anni, non l’ha fatto dall’oggi al domani. Nell’Everton c’è il progetto di costruire un nuovo stadio ... Leggi su ilnapolista

