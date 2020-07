Alex Zanardi in condizioni instabili: “Prima c’era troppo ottimismo, questa fase può durare un anno” (Di sabato 25 luglio 2020) Alex Zanardi, ricoverato nella terapia intensiva dell’ospedale San Raffaele di Milano, è in “condizioni instabili” e questa instabilità potrebbe durare anche un anno. A spiegarlo è Robusto Biagioni, medico responsabile del 118 della zona di Grosseto, il sanitario che per primo soccorse Zanardi lo scorso 19 giugno dopo il terribile incidente lungo la provinciale 146 di Siena. “In questi casi l’evoluzione clinica procede in un modo che definiamo ondulatorio con riprese che vanno oltre le più ottimistiche aspettative e peggioramenti improvvisi che possono lasciare sconcertati”, sottolinea Biagioni, intervistato dal Corriere della Sera. “Non bisogna esagerare con ... Leggi su tpi

