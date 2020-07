Addio compagno di banco e... tutti sul girello (Di sabato 25 luglio 2020) “compagno di scuola, compagno di niente”: ci siamo cresciuti in tanti, sotto questi versi che dicono una cosa per intenderne un’altra. Altroché niente: metà della nostra vita emotiva e ben più di metà di quella sociale si sono formate accanto, attraverso, assieme ai nostri “compagni di scuola”, compagni di niente o meglio di tutto. E tra loro il posto più importante – perché era tutta questione di posto – è sempre stato il compagno di banco. Amato o odiato, subìto o scelto, agognato o schifato, emblema di ogni soccorso o di ogni avversità. Alter ego o alieno. Pietra di paragone, pietra miliare, pietra e basta.Sempre il più vicino, specchio o muro che fosse, alleato o nemico. Quello da cui abbiamo imparato ... Leggi su huffingtonpost

francopizzetti : Carino e intelligente.Merita ridiffondere Addio compagno di banco e... tutti sul girello (di Manginobrioches) - rita48802996 : RT @HuffPostItalia: Addio compagno di banco e... tutti sul girello - HuffPostItalia : Addio compagno di banco e... tutti sul girello - watermelonrec : Sovranità alimentare: addio caro #kebab, compagno delle notti dei bei tempi andati. #paragone #italexit #25luglio D… - Whatsername__93 : RT @museblutardis: Se il vostro compagno/fidanzato durante una discussione si rivolge a voi con troia, puttana, brutta stronza o altro, è m… -

Ultime Notizie dalla rete : Addio compagno

L'HuffPost

Quando, quelli come me, ci dichiarammo marxisti, di un marxismo rivendicato nelle sue correnti minoritarie eterodosse e sconfitte ma pur sempre considerato come il solido approdo “dall’utopia alla sci ...“Compagno di scuola, compagno di niente”: ci siamo cresciuti in tanti, sotto questi versi che dicono una cosa per intenderne un’altra. Altroché niente: metà della nostra vita emotiva e ben più di metà ...